Esporte As lutas de Moacir: acesso do Atlético-GO, câncer da mulher e racismo Volante comemora vaga na Série A em ano em que viveu drama de Emanuella. Jogador relembra gesto dos Panteras Negras que fez contra o Sport

No jogo final do Atlético na Série B, contra o Sport, sábado, o volante Moacir teve três lutas representadas. Duas foram vencidas e celebradas em campo. Uma delas é o acesso à Série A com o Dragão, que vai fazer o jogador, que tem contrato para 2020, voltar a disputar a elite após cinco anos. A outra é a da doença superada pela mulher dele, Emanuella Silva, que encerrou o ...