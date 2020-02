Esporte Artur Neto é demitido do Goiânia após quatro rodadas do Goianão Treinador deixa o clube em penúltimo lugar no Campeonato Goiano, com 1 ponto conquistado

O técnico Artur Neto é o terceiro técnico a cair no Campeonato Goiano. Após quatro rodadas sem ganhar no Estadual, o treinador foi demitido nesta segunda-feira (3). O Galo é o penúltimo colocado no Goianão e soma apenas 1 ponto, conquistado no empate com o Iporá, na abertura da competição. Depois disso, o alvinegro perdeu três partidas seguidas. Quem assume o Goiâ...