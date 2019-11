Esporte Artur Neto é confirmado como técnico do Goiânia para 2020 Após boa campanha em 2019, treinador vai comandar Galo na próxima temporada

A diretoria do Goiânia Esporte Clube confirmou a contratação do técnico Artur Neto, de 64 anos, para comandar a equipe alvinegra na temporada de 2020. O experiente treinador foi o responsável pela boa campanha do Galo em 2019, que foi semifinalista no estadual e garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. O treinador acredita em uma boa temporada em 2020. ...