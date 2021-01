Esporte Artilheiros do Vila Nova em goleada celebram tarde inspirada Henan e Talles marcaram dois gols, cada, e ajudaram a construir a vitória de 5 a 1 do Tigre sobre o Remo, no jogo de ida da final da Série C 2020

Depois de seis anos, o Vila Nova voltou a ter um atacante que marcasse pelo menos dez gols na mesma temporada. Henan é o primeiro jogador da posição, desde Frontini em 2015, que marca dois dígitos de tentos com a camisa colorada em uma temporada. O feito foi obtido pelo camisa 9 do Tigre ao marcar duas vezes na goleada, de 5 a 1, sobre o Remo, no jogo de ida da decisão ...