Esporte Artilheiros contam quais são os requisitos para ser um goleador Alex Henrique, Léo Carvalho e Pedro Júnior contam quais devem ser o caminho para um jogador se tornar o principal goleador de uma equipe

Quem dera fosse só chutar a gol para ser artilheiro. É preciso ter técnica, bom posicionamento, concentração, agilidade e um pouco de faro para marcar. É o que dizem alguns dos principais goleadores do Campeonato Goiano.Quando atuava como lateral esquerdo, Léo Carvalho jogou ao lado do atacante Nonato, pelo Goianésia. O atual meio-campista do Azulão do Vale disse qu...