Esporte Artilheiro vê Vila Nova mais confiante no returno da Série B Alesson entende que a sequência de resultados positivos e poucas alterações na equipe fizeram bem para o Tigre na recuperação dentro do campeonato

O atacante Alesson, principal artilheiro do Vila Nova na Série B com quatro gols, acredita que o time colorado está mais confiante após a sequência de bons resultados no campeonato. Para ele, esse é um dos motivos que ajudam a explicar a recuperação da equipe no returno da competição nacional. Alesson explicou que essa evolução na confiança da equipe se deve aos resu...