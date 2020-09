Esporte Artilheiro recompensa espera com bola na rede e alivia Dragão Atlético

Desde o início da Série A do Brasileiro, o Atlético-GO sentiu a ausência de um atacante de área letal, oportunista, capaz de incomodar as defesas adversárias e aproveitar as poucas chances criadas durante um jogo. Hyuri fez um gol na estreia (3 a 0 sobre o Flamengo), mas não é especialista na função. Júnior Brandão teve chances, mas perdeu chance valiosa no empate com S...