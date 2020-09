Esporte Artilheiro recompensa espera com bola na rede e alivia Atlético-GO Renato Kayzer retorna ao time após se recuperar de contusão e mostra faro de gol apurado

A espera pelo retorno de Renato Kayzer foi compensada pelo bom aproveitamento dele na partida em que o Dragão empatou de 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, na quarta (2). Ele marcou gol que trouxe alívio ao clube, fez uma cobrança de falta perigosa e criou boa jogada na qual passou pelo volante Hudson, mas foi barrado pelo adversário com falta - o lance resultou na exp...