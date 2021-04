Esporte Artilheiro marca, Aparecidense vence o Jaraguá e encaminha classificação Com gol de Alex Henrique, Camaleão superou o Gavião da Serra, pela 8ª rodada e chegou aos 14 pontos na liderança do Grupo do B da competição estadual

A Aparecidense venceu o Jaraguá neste sábado (10) e encaminhou a classificação às quartas de final do Campeonato Goiano. Pelo placar mínimo, 1 a 0, com gol de Alex Henrique, o Camaleão superou o Gavião da Serra, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, pela 8ª rodada do Estadual. O único gol da partida saiu após cobrança de pênalti, aos 38 minutos do 1º tempo. Foi o...