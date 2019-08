Esporte Artilheiro do Vila Nova na Série B e atacante rescindem e deixam o Tigre Neto Moura e Bruno Mota não fazem mais parte do elenco colorado; atacante do Boa Esporte está próximo de acerto com o Tigre

O meia Neto Moura, responsável por três gols do Vila Nova na Série B (artilheiro do time), e o atacante Bruno Mota acertaram suas respectivas saídas da equipe colorada nesta quarta-feira (21). O anúncio foi confirmado pelo diretor de futebol do Tigre, Hugo Jorge Bravo. Ambos possuíam vínculos até o final da temporada com o Vila Nova. Neto Moura disputou 30 jogos pe...