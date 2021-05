Esporte Artilheiro do Paulista vai passar por exames para fechar com o Goiás Com 9 gols marcados pela Ferroviária-SP, Bruno Mezenga é artilheiro do Campeonato Paulista até o momento

O atacante Bruno Mezenga, de 32 anos, deve passar por exames nesta sexta-feira (21) para, se aprovado, assinar contrato com o Goiás. O jogador chega a Goiânia nesta quinta-feira (20). Com 9 gols marcados pela Ferroviária-SP, Bruno Mezenga é artilheiro do Campeonato Paulista até o momento, à frente de Moisés da Ponte Preta, que marcou 6. Os dois times já saíram da com...