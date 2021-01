Esporte Artilheiro do Goianão esquece Série D e sonha com título estadual Dos 17 gols de Alex Henrique na temporada 2020, seis foram no Campeonato Goiano, onde o atacante da Aparecidense lidera a artilharia

Depois da queda nas quartas de final da Série D, a Aparecidense olha para o Campeonato Goiano com o desejo de confirmar classificação e buscar uma vaga em alguma competição nacional para a temporada 2021. O foco do Camaleão, segundo o atacante Alex Henrique, é de buscar vaga na próxima fase do Goianão 2020 e sonhar com o inédito título estadual. “Ninguém pode tirar ...