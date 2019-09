Esporte Artilheiro do Goiás na Série A deixa clube rumo ao Catar Atacante tem participação direta em quase metade dos gols esmeraldinos no Campeonato Brasileiro

O Goiás perdeu seu artilheiro na Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Kayke, de 31 anos, recebeu proposta do Catar SC e sequer enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (25), no Morumbi, pela 21ª rodada. O jogador deixa o clube esmeraldino imediatamente para viajar para Doha. Kayke teve participação direta em 45% dos gols marcados pelo Goiás na Série A. O j...