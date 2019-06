Esporte Artilheiro do Goiás ano passado, Lucão visita dependências do clube De férias, jogador visitou a Serrinha nesta segunda-feira (03); redes sociais do clube postou foto do atacante

Artilheiro do Goiás na temporada passada com 21 gols, Lucão do 'Break', como é conhecido, visitou as dependências do clube nesta segunda-feira (03). De férias do futebol do Oriente Médio, onde defende o Kuwait, o jogador passou na loja oficial do time, Empório Goiás, e atendeu alguns fãs. O perfil da equipe esmeraldina no Twitter postou uma foto do atacante com a le...