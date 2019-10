Esporte Artilheiro do Atlético, Mike celebra momento e quer retomada das vitórias Atacante retorna de suspensão para duelo contra o América/MG e está confirmado como titular para “decisão” por vaga no G4

No Atlético, o atacante Mike é disparado o jogador com maior porcentagem de participações em gols do clube na temporada. Dos 72 gols da equipe rubro-negra em 2019, 34,8% tentos tiveram gols (17) ou assistências (8) do principal goleador do Dragão no ano. Essa é a temporada mais goleadora do atleticano na carreira. “Futebol é resultado e estou dando. A temporada...