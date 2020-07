Esporte Artilheiro do Atlético-GO, Renato Kayzer diz que jogará Série A no Dragão Atacante pertence ao Cruzeiro, que demonstrou interesse em seu retorno. Em entrevista, goleador do Dragão em 2020 também falou sobre sua batalha contra a ansiedade

Artilheiro do Atlético-GO em 2020, Renato Kayzer espantou qualquer rumor de saída do Dragão, em live no Instagram do POPULAR nesta quinta-feira (30). O atacante de 24 anos está emprestado ao clube goiano pelo Cruzeiro, que detém seus direitos econômicos, mas permanecerá na equipe atleticana para disputa do Brasileirão. “Não tive contato com ninguém. Tenho contrat...