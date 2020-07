Esporte Artilheiro do Atlético-GO cobra ‘trabalho firme’ após goleada Renato Kayzer marcou o gol que abriu a elástica vitória, por 6 a 0, sobre o Goiânia. Para atacante, entrosamento com companheiros foi mantido mesmo com quatro meses sem jogos

Nada como uma goleada para iniciar bem a semana de preparação para disputa do Brasileirão. No sábado (18), o Atlético-GO goleou o Goiânia por 6 a 0 no primeiro teste na “pré-temporada” em meio à pandemia do novo coronavírus. O triunfo foi aberto após gol de Renato Kayzer, que é o artilheiro da equipe rubro-negra na temporada com sete gols. “Muito feliz de fazer...