Esporte Artilheiro do Atlético-GO assume cobranças de pênaltis no time

Depois de anos de camisa 1 na marca da cal, um atacante assumiu a atribuição de cobrar pênaltis no Atlético-GO.Durante quase dez anos, o ex-goleiro Márcio foi o responsável pelas cobranças no Dragão. Se tornou referência na execução da bola parada, se encarregando também de bater as faltas nas proximidades da área rival. Por isso, virou goleiro-artilheiro. Ano pass...