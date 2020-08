Esporte Artilheiro das estreias, meia do Goiás comemora início goleador Daniel Bessa marcou quarto gol, em dez jogos, e se isola na artilharia esmeraldina na temporada

Autor do único gol do Goiás na estreia contra o Athletico-PR, o meia Daniel Bessa é o artilheiro do time esmeraldino na temporada, com quatro gols. O jogador faz campanha mais goleadora que o habitual e pode chegar aos melhores números por um time neste quesito. Além disso, Daniel Bessa tem sido pé quente em estreias com a camisa esmeraldina. Com o tento marcado sobre ...