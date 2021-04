O atacante Alex Henrique passou em branco no empate da Aparecidense, por 1 a 1, com o Goiás, na quarta-feira (14), mas acredita que o ponto conquistado deve ser valorizado e cobra foco para o próximo objetivo da equipe na 1ª fase. Já classificado, o Camaleão busca garantir a liderança do Grupo B do Goianão 2021. A diferença para o Vila Nova, vice-líder, é de 1 ponto.

“Foi um jogo que a gente sabia que eles (Goiás) iam querer endurecer de todas as formas, sabíamos da dificuldade que ia ser. Não sei se foi pênalti, eu estava longe, mas temos que manter o foco e pensar no próximo jogo. É esquecer isso que passou, estamos classificados, mas temos o objetivo de buscar a liderança. Vamos com esse pensamento para o próximo jogo”, disse Alex Henrique à TV Anhanguera.

O próximo jogo da Aparecidense, inclusive, será decisivo pela liderança do Grupo B do Campeonato Goiano. No OBA, o Camaleão enfrenta o Vila Nova, no domingo (18), a partir das 16 horas. As diferença entre os times é de 1 ponto: 15 a 14, a favor da equipe de Aparecida de Goiânia.