Esporte Artilheiro comenta fase e tarefa do Iporá no Campeonato Brasileiro

Após os três gols marcados, o atacante Otacildo, de 21 anos, é goleador do Iporá na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Prata da casa do Goiás, o jogador tem sido uma espécie de talismã no Lobo Guará, pois entra no decorrer dos jogos e costuma fazer gols importantes. Na vitória sobre o União, de Rondonópolis/MT, por 2 a 0, em Iporá, o jogador marcou o segund...