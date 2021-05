Esporte Artigo critica medidas dos Jogos Olímpicos contra Covid e pede revisão urgente Na avaliação dos autores, os manuais de regras sanitárias do COI e dos organizadores locais não seguem as melhores evidências científicas e falham

Um artigo publicado nesta terça-feira (25) na revista científica The New England Journal of Medicine afirma que o cancelamento dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio-2020 seria a opção mais segura no atual momento da pandemia de Covid-19, mas também indica caminhos para que o evento ao menos seja realizado com maiores níveis de segurança do que os apontados pelos s...