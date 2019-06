Esporte Arthur Zanetti fatura três ouros no Campeonato Brasileiro de Especialistas Zanetti fechou a competição com 100% de aproveitamento

Perfeito em suas apresentações, o campeão olímpico Arthur Zanetti levou três ouros nos três aparelhos disputados no Campeonato Brasileiro de Especialistas, encerrado neste domingo, na Arena Carioca 3, no Rio de janeiro, e fechou a competição com 100% de aproveitamento. Além de ganhar no aparelho em que tem duas medalhas olímpicas, as argolas, com nota 15.050, Arthur...