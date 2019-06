Esporte Arthur volta a treinar e depende de exame na quinta para jogar na estreia

O volante Arthur voltou a treinar com a seleção brasileira nesta quarta-feira. Depois de ficar dois dias longe das atividades e em recuperação de uma pancada no joelho direito sofrida no domingo, o jogador melhorou e já conseguiu trabalhar com bola. A presença dele na abertura da Copa América, a partida de sexta-feira contra o Bolívia, no Morumbi, vai depender principalmente d...