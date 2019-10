Esporte Arthur Nory leva ouro inédito para o Brasil no Mundial de Ginástica Medalhista olímpico, ginasta de Campinas fica com o 1º lugar na barra fixa ao somar 14,900 pontos

Se já era destaque do Brasil na ginástica artística por já ser medalhista olímpico, Arthur Nory agora pode encher o peito e gritar: "Sou campeão do mundo". Neste domingo, o paulista de Campinas conquistou o ouro na barra fixa do Mundial da modalidade, disputado em Stuttgart. Com uma apresentação quase perfeita, o atleta de 26 anos aterrissou com uma expressão de extrema ...