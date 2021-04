Esporte Arthur Gomes destaca ambiente no Atlético-GO: 'me sentindo leve' Na fase rubro-negra, Arthur Gomes afirma que está se sentindo 'leve' e com 'alegria' para fazer o melhor pelo time

O atacante Arthur Gomes tem aproveitado muito bem as oportunidades dadas pelo técnico Jorginho no Atlético-GO. No clássico diante do Goiás, na tarde deste domingo (25), Arthur Gomes entrou no intervalo do jogo disputado no Estádio da Serrinha. No primeiro bom lance de ataque, gol de Arthur Gomes, o segundo do Dragão no clássico e o terceiro do jogador n...