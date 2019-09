Esporte Arthur e Griezmann marcam e Barça vence, mas Messi sai cedo com dores e preocupa Com o resultado, o time catalão assumiu a quarta posição do Espanhol, com dez pontos, enquanto o Villarreal estacionou nos oito e caiu para o oitavo lugar

Com um gol do francês Griezmann e outro do brasileiro Arthur, o Barcelona venceu o Villarreal por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Camp Nou, na abertura da sexta rodada do Campeonato Espanhol. Porém, o time catalão não saiu de campo apenas com motivos para comemorar, pois Lionel Messi reclamou de dores na coxa esquerda no primeiro tempo do duelo e precisou ser substituído p...