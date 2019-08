Esporte Arthur e Fati marcam pela 1ª vez, mas Barcelona apenas empata contra o Osasuna Ainda sem o argentino Lionel Messi e o uruguaio Luis Suárez, ambos lesionados, o atual campeão espanhol saiu perdendo na partida e precisou buscar o resultado

Jogando fora de casa, o Barcelona não passou de um empate por 2 a 2 diante do Osasuna neste sábado, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol. A equipe catalã sofreu no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, com gols do volante brasileiro Arthur e do atacante Fati, mas acabou cedendo a igualdade a nove minutos do final. Ainda sem o argentino Lionel Messi e o u...