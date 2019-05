Esporte Arsenal volta a tropeçar no Inglês e fica fora da zona de classificação da Liga

O Arsenal voltou a decepcionar sua torcida neste domingo. Em seu quarto tropeço consecutivo no Campeonato Inglês, a equipe londrina empatou com o modesto Brighton & Hove Albion por 1 a 1, no Emirates Stadium, e acabou com suas chances de entrar na Liga dos Campeões através do campeonato nacional. O Arsenal vinha de três derrotas seguidas no Inglês. E, contra...