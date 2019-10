Esporte Arsenal vence fácil com 2 gols do brasileiro Gabriel Martinelli na Liga Europa Com isso, o time inglês lidera a chave com seis pontos, enquanto a equipe belga continua com três, ao lado do Eintracht Frankfurt, que bateu o Vitória de Guimarães por 1 a 0

Em seu terceiro jogo oficial pelo Arsenal, o brasileiro Gabriel Martinelli, de 18 anos, foi o destaque, ao marcar dois gols e dar uma assistência na goleada do time inglês sobre o Standard Liège, em Londres, por 4 a 0, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo F da Liga Europa. Martinelli já soma quatro gols, tornando-se vice-artilheiro do time na temporada, atrás a...