Esporte Arsenal tem Edu Gaspar como trunfo para contratar Everton, do Grêmio Time inglês pretende acertar logo a contratação do jogador para evitar perdê-lo, já que outros clubes também sondaram o atleta

O Arsenal decidiu entrar forte na briga pela contratação do atacante Everton Cebolinha, do Grêmio. O clube inglês conta com o apoio do diretor técnico Edu Gaspar para acertar a contratação do jogador que foi um dos destaques da seleção brasileira na conquista da Copa América. O Estado apurou que o jogador tem conversas adiantadas com o clube inglês e que Edu é o re...