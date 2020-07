Esporte Arsenal quebra sequência positiva do Wolverhampton e sonha com o G4 O Arsenal teve paciência e inteligência para vencer uma das melhores defesas do torneio

O Arsenal consolidou sua reação no Campeonato Inglês e chegou ao terceiro triunfo ao derrotar o Wolverhampton por 2 a 0, neste sábado, fora de casa. Com isso, o time londrino voltou a sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões e encerrou a série invicta do adversário que já durava oito partidas. O Arsenal subiu para o sétimo lugar, com 49 pontos, ...