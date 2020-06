Esporte Arsenal leva gol nos acréscimos e perde de virada para o Brighton no Inglês O segundo revés consecutivo deixa o Arsenal estacionado na nona colocação, com 40 pontos, longe da zona de classificação para as competições europeias

Depois de ser derrotado com facilidade pelo Manchester City, o Arsenal segue sem reagir neste reinício do Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe londrina levou um gol nos instantes finais e perdeu de virada para o Brighton, por 2 a 1, fora de casa, em duelo da 30ª rodada. O segundo revés consecutivo deixa o Arsenal estacionado na nona colocação, com 40 pontos, ...