Arsenal faz 2 a 0 no Napoli e dá grande passo para ir às semis da Liga Europa

Com dois gols em 25 minutos de jogo, o Arsenal derrotou o Napoli por 2 a 0 nesta quinta-feira (11), em casa, no Emirates Stadium, e abriu uma vantagem significativa para avançar às semifinais da Liga Europa. Ramsey e um gol contra de Koulibaly definiram o duelo a favor da equipe londrina. Com a vitória conquistada em casa, no confronto da volta na próxima quinta-feir...