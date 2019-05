Esporte Arsenal derrota Valencia na Espanha e garante vaga na decisão da Liga Europa Time inglês voltou a derrotar os espanhóis, dessa vez no Mestalla, por 4 a 2

O Arsenal está na final da Liga Europa pela primeira vez. O time inglês derrotou o Valencia, nesta quinta-feira, na Espanha, por 4 a 2, e garantiu vaga para o jogo que valerá o título, dia 29, em Baku, no Azerbaijão. No primeiro jogo, em Londres, a vitória (3 a 1) também foi do time do técnico espanhol Unai Emery, que busca a quarta taça desta competição, após três c...