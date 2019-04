Esporte Arsenal bate o Napoli de novo e enfrentará o Valencia na semifinal da Liga Europa Gunners buscam o primeiro título da competição, que os espanhóis já foram campeões em 2003/04 e perseguem o bicampeonato

Arsenal e Valencia vão se enfrentar na disputa da semifinal da Liga Europa. As duas equipes venceram seus adversários duas vezes nas quartas de final. A equipe inglesa derrotou o Napoli, em Nápoles, por 1 a 0, nesta quinta-feira, após triunfo em Londres por 2 a 0. Já o time valenciano levou a melhor no mata-mata espanhol com o Villarreal, ao ganhar por 2 a 0, após já t...