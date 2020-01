Esporte Arsenal bate Leeds e enfrenta o Bournemouth na quarta fase da Copa da Inglaterra Em sorteio realizado nesta segunda ficou definido que o Manchester City, atual campeão vai enfrentar o Fulham, em Manchester. Outro favorito ao título, o Chelsea vai encarar o Hull City, fora

Com um gol de Reiss Nelson, aos dez minutos do segundo tempo, o Arsenal derrotou o Leeds United, nesta segunda-feira, no Emirates Stadium, em Londres, e garantiu vaga na quarta fase da Copa da Inglaterra. Com a classificação, o Arsenal vai enfrentar na próxima fase, anterior às oitavas de final, o Bournemouth, com o duelo disputado no campo do adversário. Em sortei...