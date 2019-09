Esporte Arrascaeta vê o Flamengo preparado para sequência decisiva nos próximos dias

Nos próximos dias, o Flamengo terá uma sequência de jogos que pode ser considerada como a mais decisiva da temporada. Pelo Campeonato Brasileiro, na qual está na liderança com 45 pontos, joga nesta quarta-feira e no sábado contra Internacional e São Paulo, respectivamente, que estão no G-6 - a zona de classificação à Copa Libertadores. E na outra quarta, em Porto Aleg...