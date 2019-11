Esporte Arrascaeta sofre entorse no joelho e desfalca Flamengo contra o Botafogo Sem o uruguaio, a tendência é que Jesus opte pela escalação de Vitinho diante do Botafogo, com Diego sendo a outra opção para o treinador

O Flamengo sofreu uma baixa de peso para o clássico com o Botafogo, nesta quinta-feira (7), às 20 horas, no Engenhão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia uruguaio Arrascaeta sofreu entorse no joelho esquerdo e não foi incluído na lista de relacionados pelo técnico Jorge Jesus. De acordo com comunicado divulgado pelo Flamengo nas redes sociais, Arrascaeta ...