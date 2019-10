Esporte Arrascaeta passa por cirurgia e já inicia recuperação com fisioterapia Meia do Flamengo machucou o joelho na partida contra o Grêmio

O meia Arrascaeta foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo nesta sexta-feira (4). De acordo com o médico Márcio Tannure, o procedimento foi bem-sucedido e o jogador do Flamengo deve iniciar a fisioterapia neste sábado (5). “O atleta Arrascaeta terminou agora o procedimento cirúrgico para fazer o reparo do menisco do joelho esquerdo e do ligamento colateral ...