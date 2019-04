Esporte Arrascaeta marca no fim, Flamengo bate Vasco nos pênaltis e fatura a Taça Rio Nos pênaltis, só Rodinei errou para o Flamengo, enquanto que Rossi, Tiago Reis e Werley desperdiçaram do lado vascaíno

O Campeonato Carioca pode carecer, em alguns momentos, de qualidade técnica e organização. A emoção, no entanto, quase sempre está presente. Neste domingo (31), os reservas do Flamengo venceram o Vasco nos pênaltis depois de buscarem o empate em 1 a 1 com um gol no último lance da partida e conquistaram a Taça Rio, o 2º turno do Estadual. Como no clássico da Taça Rio...