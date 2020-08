Esporte Arrascaeta marca, Flamengo bate Coritiba e vence a primeira no Brasileiro Domènec Torrent tem três partidas no comando do rubro-negro e acumula duas derrotas e uma vitória

O Flamengo deixou a ressaca pela despedida do lateral direito Rafinha de lado e, contra o Coritiba, no Couto Pereira, conquistou neste sábado (15) os primeiros três pontos nesta edição do Campeonato Brasileiro - ganhou por 1 a 0, com gol de Arrascaeta. Esta também foi a primeira vitória do técnico Domènec Torrent, que disputou três partidas no comando do rubro-negro até aq...