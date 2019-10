Esporte Arrascaeta é convocado para a seleção do Uruguai e desfalca o Flamengo em 2 jogos Meia não poderá enfrentar o Grêmio (fora de casa) e também deve ficar fora do clássico contra o Vasco, com mando rubro-negro

Se o Flamengo não teve jogadores convocados para a seleção brasileira porque Tite preferiu não chamar atletas que atuam no futebol brasileiro, o técnico do Uruguai, Óscar Tabárez, convocou nesta sexta-feira (25) o meia Arrascaeta para dois amistosos em novembro. A seleção do Uruguai enfrentará a Hungria, dia 15 de novembro, em Budapeste, e tem outro amistoso marcado par...