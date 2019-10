Esporte Arquibancada do Mundial sub-17 em Goiânia tem diversão, apoio e aprendizado Público pequeno acompanha as duas primeiras partidas do Mundial sub-17 em Goiânia. Maior campeã vence de virada

Pela primeira vez na história, Goiânia é sede de uma Copa do Mundo. A edição 2019 do Mundial sub-17 teve início neste sábado (26), com dois jogos no Estádio Olímpico. A Nigéria, seleção que detém o maior número de títulos do torneio (5), venceu, de virada, a Hungria por 4 a 2. A outra partida é entre Equador e Austrália. O primeiro dia do evento em Goiânia atraiu po...