Esporte Ariel Mamede vê partida especial contra Jaraguá Técnico fará primeira partida no OBA, pelo Vila Nova, contra sua ex-equipe. Escalação é mistério e treinador revela prováveis desfalques

O técnico Ariel Mamede comandará o Vila Nova pela primeira vez no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), neste sábado (25), às 16h. Para o treinador, a partida será especial por dois motivos, além de estar diante da torcida do Tigre, enfrentará o Jaraguá, equipe pela qual foi campeão da Divisão de Acesso no ano passado. "É especial em vários fatores, o primei...