Esporte Ariel Mamede vê clima de decisão contra Grêmio Anápolis Treinador confirmou mudanças na equipe colorada, que enfrenta a Raposa, pela 3ª rodada do Goianão nesta quinta-feira (30)

O técnico Ariel Mamede não fez cerimônias, nesta quarta-feira (29), para falar sobre a formação titular do Vila Nova que iniciará a partida contra o Grêmio Anápolis. O treinador vai alterar o esquema tático e peças na equipe para o jogo desta quinta-feira (30), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Para o comandante do Tigre, o duelo deve ser encarado como uma decisão. Antes mesmo de ser question...