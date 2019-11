Esporte Ariel Mamede negocia para assumir como técnico do Vila Nova em 2020 Treinador comandou base do Tigre em 2014 e 2015. Neste ano, foi responsável pela boa campanha do Jaraguá, na divisão de acesso do Campeonato Goiano

O Vila Nova conversa com Ariel Mamede para assumir o comando do time em 2020. O treinador teve contrato renovado com o Jaraguá, após campanha no Campeonato Goiano de Divisão de Acesso, que rendeu ao time vaga na principal divisão do estadual. O técnico confirmou interesse em comandar o Tigre na próxima temporada. "Existe uma conversa. O Hugo (Jorge Bravo) me pro...