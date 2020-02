Esporte Ariel Mamede lamenta derrota do Vila Nova em ‘péssimo jogo’ Técnico assume responsabilidade, analisa jogo e já pensa em Copa do Brasil

O técnico do Vila Nova saiu insatisfeito com a atuação da equipe na derrota, por 1 a 0, para o Grêmio Anápolis, no estádio Jonas Duarte, nesta sexta-feira (21). Para o treinador, foi a pior atuação da equipe. “Fizemos um péssimo jogo, tomamos gol muito cedo em jogada que tínhamos planejado não deixar acontecer. No 1º tempo, não conseguimos finalizar bem. No 2º tem...