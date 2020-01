Esporte Ariel Mamede faz balanço de primeiros dias e prega discurso de construir novo Vila Nova em 2020 Para o treinador, jogadores estão motivados e felizes no clube. Elenco não pensa no que passou, no ano passado, e foca em fazer história no Tigre

O ano de 2020 será de reconstrução para o Vila Nova. Desde dia 16 de dezembro na pré-temporada, o técnico Ariel Mamede fez balanço positivo de primeiros dias e acredita que 2019 ficou para trás. O momento no Tigre é de renovação. “Esse momento de pensar no desafio já passou. Já estamos com a mão na massa, construindo nosso 2020. Já deixamos 2019 para trás. Estamo...