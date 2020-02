Esporte Ariel Mamede fala motivo de deixar Vila Nova e ressalta carinho pelo clube Segundo ex-técnico, decisão foi tomada por falta de resultados positivos e por cobrança feita sobre si mesmo. Para ele, momento do Tigre pede por compreensão e construção

O técnico Ariel Mamede não é mais o comandante do Vila Nova. Segundo o ex-treinador do Tigre, a decisão de sair partiu dele mesmo por conta dos números à frente da equipe. Com três vitórias, dois empates e três derrotas, o time fica sob comando interino de Robston. “Os nossos números são péssimos. Inaceitáveis para nós. Os resultados não nos agradaram. S...